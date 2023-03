Aktuell Land

Freiburg debattiert über Wandgemälde aus der Nazi-Zeit

Die Stadt Freiburg hat im künftigen Dokumentationszentrum Nationalsozialismus ein dort zufällig entdecktes Wandgemälde aus der Nazi-Zeit vorgestellt. Das etwa neun Meter breite und 2,50 Meter hohe Kunstwerk des Malers Theodor Kammerer war unlängst bei Bauarbeiten hinter einer Verschalung gefunden worden. Ob das Bild an Ort und Stelle verbleibe, wird noch diskutiert, wie die Direktorin des städtischen Museums für Neue Kunst, Christine Litz, am Mittwoch in Freiburg deutlich machte. Das Gebäude des künftigen Geschichtsmuseums und Gedenkorts, das frühere Verkehrsamt der Stadt, ist zurzeit eine Baustelle und nicht öffentlich zugänglich.