Fregatte läuft zu UN-Einsatz im Mittelmeer aus

Die deutsche Fregatte »Baden-Württemberg« läuft an diesem Freitag (10.00 Uhr) vom Marinestützpunkt in Wilhelmshaven zu einem UN-Einsatz vor der Küste des Libanons aus. Es ist der erste Einsatz überhaupt für das 2019 in Dienst gestellte Kriegsschiff des neuen Fregatten-Typs F125, wie das Marinekommando in Wilhelmshaven mitteilte. Die Fregatte soll bei der UN-Beobachtermission Unifil im Seegebiet vor dem Libanon helfen, Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel verhindern.