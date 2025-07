Frau wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Bietigheim-Bissingen ist eine Frau gestorben. (Symbolbild)

Eine Fußgängerin ist in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Die 58-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau lief am Mittag mutmaßlich über einen Fußgängerüberweg und wurde von einem abbiegenden Lastwagen erfasst, der vom Gelände eines Schotterwerks kam. Der genaue Hergang war zunächst unklar, ein Gutachter soll klären. Der 60 Jahre alter Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus.