Bei einem Hausbrand in Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) ist eine Frau tödlich verletzt worden. Die Ursache für das Feuer am Montagmorgen sowie die Schadenshöhe waren zunächst noch unklar, teilte die Polizei mit. Die Landesstraße 554 musste wegen des Brandes in einem Abschnitt voll gesperrt werden.