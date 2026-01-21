Frau will in Wertheim ausparken und verursacht Millionenschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Ausparken hat eine Autofahrerin in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) einen Millionenschaden verursacht. Polizeiangaben zufolge wollte die 22-Jährige in einem Elektro-Ladepark vorwärts aus ihrer Parklücke fahren. Dabei fuhr sie einem anderen Wagen auf, der zunächst neben ihr gestanden hatte und ebenfalls ausparkte. In der Folge stieg sie mutmaßlich aus Schreck wieder auf das Gaspedal und fuhr gegen eine Ladesäule, über einen Zaun und gegen einen Container, in dem ein hochwertiger Stromspeicher verbaut war.

An dem Container entstand am Montagabend ein Schaden von rund einer Million Euro. Die Schäden an Säule, Zaun und den Autos schätzte die Polizei auf weitere rund 200.000 Euro.