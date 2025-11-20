Frau wegen Tötung der eigenen Mutter vor Gericht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau steht Anfang Dezember wegen der Tötung ihrer eigenen Mutter vor Gericht. Die damals 42-Jährige soll im April im schwäbischen Günzburg im Streit die 76-Jährige erwürgt haben, teilte das Landgericht Memmingen mit. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Totschlag vor. Für ihre Festnahme sorgte die Frau nach der Tat selbst.

Nach Angaben der Polizei rief sie selbst die Beamten und gab an, dass sie vermutlich ihre Mutter in einem Streit getötet habe. Die Einsatzkräfte fanden die 76-Jährige daraufhin leblos auf, Wiederbelebungsversuche scheiterten. Die Tochter war demnach ebenfalls vor Ort und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Der Prozess am Landgericht Memmingen soll am Dienstag, 2. Dezember, beginnen. Ein Urteil könnte voraussichtlich eine Woche später fallen. Das Gesetz sieht für Totschlag eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren vor.