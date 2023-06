Aktuell Land

Frau stirbt nach Messerattacke: Mann in U-Haft

Nach einer tödlichen Messerattacke auf eine Frau in Bonndorf im Schwarzwald sitzt ein 49-Jähriger in Untersuchungshaft. Es soll sich um den zuletzt getrennt von ihr lebenden Ehemann der Frau handeln, teilten die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und das Polizeipräsidium Freiburg am Samstagabend mit. Der Mann soll die Frau am späten Freitagnachmittag angegriffen und im Oberkörperbereich schwer verletzt haben, das Opfer starb noch am Tatort.