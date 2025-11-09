Frau stirbt bei Wohnhausbrand - Sohn wird gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Gailingen (Landkreis Konstanz) ist eine 78 Jahre alte Bewohnerin gestorben. Ihr Sohn und der Familienhund wurden gerettet, wie die Polizei mitteilte.

Der 41-Jährige sei über ein Dachfenster in Sicherheit und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Hund sei der Tierrettung übergeben worden.

Bei dem Brand in Gailingen, das direkt an der Grenze zur Schweiz liegt, entstand ein Schaden von schätzungsweise rund 500.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.