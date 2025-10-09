Frau stirbt bei Verkehrsunfall im Schwarzwald

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der vielbefahrenen Bundesstraße 31 im Hochschwarzwald ist eine Autofahrerin bei einem Unfall getötet worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Wagen zwischen Rötenbach und Löffingen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Sie sei in ihrem Auto eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie starb noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer blieb körperlich unverletzt.

Bis zum Nachmittag gab es auf der B31 in beiden Richtungen Verkehrsbehinderungen - zeitweise war die Straße voll gesperrt. Warum die Frau mit ihrem Auto in den Gegenverkehr fuhr, blieb vorerst unklar.