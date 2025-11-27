Frau stirbt bei nächtlichem Brand in Mehrfamilienhaus

Für eine Frau kommt in der Nacht jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Backnang im Rems-Murr-Kreis ist eine Frau ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Nacht in einer der Wohnungen des Hauses aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten.

In der brennenden Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine tote Bewohnerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen starb sie infolge des Feuers. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen. Laut einem Polizeisprecher habe er Kreislaufprobleme erlitten.

Das Gebäude kann derzeit nicht betreten werden. Das Technische Hilfswerk versucht, das Haus zu sichern, sodass die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen kann.