Frau stirbt an schweren Verletzungen - Partner festgenommen

Der 48 Jahre alte Lebensgefährte steht im Verdacht, die Frau so schwer verletzt zu haben, dass sie starb. (Symbolbild)

Ein Mann soll seine Lebensgefährtin so schwer verletzt haben, dass sie wenige Tage nach der Tat in einem Krankenhaus gestorben ist. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 48 Jahre alte Mann in der Nacht zu Samstag den Notruf gewählt. Rettungskräfte hätten seine 63 Jahre alte Lebensgefährtin noch erfolgreich reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei die Frau am Montag gestorben, hieß es.

Sie habe diverse Verletzungen aufgewiesen, die auf eine Gewalteinwirkung hingedeutet hätten. Der Lebensgefährte sei wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt festgenommen worden. Ein Haftrichter habe den beantragten Haftbefehl in Vollzug gesetzt, weshalb der Mann nun in Untersuchungshaft sitzt. Hinweise auf ein Motiv des 48-Jährigen gebe es bisher nicht, die Hintergründe seien Gegenstand von Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.