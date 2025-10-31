Frau steigt in laufenden Oldtimer und rast davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 26-Jährige soll in Herrenberg (Kreis Böblingen) einem Mann seinen Oldtimer gestohlen und auf der Flucht mehrere Unfälle gebaut haben. Der 47-jährige Besitzer des Wagens hatte den Motor während einer kurzen Pause laufen und den Schlüssel stecken lassen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau habe den Moment genutzt, sei ins Fahrzeug gestiegen und davongefahren.

Nur noch drei Reifen und eine blanke Felge auf Autobahn

Mit dem 36 Jahre alten Wagen fuhr sie demnach über rote Ampeln, teils über Gehwege und in den Gegenverkehr. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Die 26-Jährige heizte weiter auf die Autobahn 81 – und hatte da den Angaben nach nur noch drei Reifen und eine blanke Felge am Wagen. Trotzdem beschleunigte sie auf mehr als 100 Kilometer pro Stunde.

Fahrzeug krachte in Leitplanke

Bei Böblingen krachte das Fahrzeug schließlich in eine Leitplanke. Die Polizisten nahmen die 26-Jährige fest. Sie befand sich den Angaben zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand und kam nach dem Vorfall am Donnerstag in eine psychiatrische Einrichtung. Der Schaden am Oldtimer wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Frau hatte laut Polizei keinen Führerschein.