Eine Frau stürzte in Leimen im Rhein-Neckar-Kreis am Bahnhof ins Gleisbett, als ein Zug einfuhr. (Symbolbild)

Eine Frau ist beim Einfahren eines Zuges am Bahnhof in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) in das Gleisbett gefallen. Man gehe derzeit von einem Unfall aus, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Laut Zeugenaussagen sei die Frau wohl gestürzt. Zunächst machte die Sprecherin keine Angaben zu etwaigen Verletzungen der Frau oder zu ihrem Alter. Die Frau werde aktuell versorgt. Die Gleise am Bahnhof St. Ilgen-Sandhausen seien gesperrt.