Frau stürzt Abhang hinunter und wird nach Stunden gerettet

Eine 87-Jährige ist nahe Reutlingen beim abendlichen Spaziergang gestürzt, einen Abhang hinuntergerutscht und schwer verletzt worden. Erst nach mehreren Stunden konnte die Seniorin gerettet worden, wie die Polizei mitteilte. Die Frau hatte demnach Verletzungen an den Beinen und am Oberkörper erlitten und konnte nicht mehr selbst aufstehen. Sie befand sich laut Polizei in einem Gebüsch, nachdem sie rund 50 Meter den Abhang hinuntergerutscht war.

Vermutlich habe die verletzte Frau erst einige Stunden nach dem Sturz ihren Sohn angerufen, sagte ein Polizeisprecher. Ihren genauen Standort wusste sie jedoch nicht. Der Sohn rief die Polizei an und gab den Hinweis auf einen Wald, in dem seine Mutter öfter spazieren gehe.

Knapp anderthalb Stunden später hörten Passanten die Frau um Hilfe schreien. Sie informierten die Beamten, die bereits nach der Frau suchten. Dabei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die 87-Jährige wurde aus ihrer misslichen Lage befreit und in ein Krankenhaus gebracht.