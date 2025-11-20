Frau soll Autos, Haus und Gartenhütte in Freiburg angezündet haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau soll in der Nacht in Freiburg mehrere Autos, ein Haus und eine Gartenhütte angezündet haben. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 500.000 Euro. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Kliniken gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Tatverdächtig sei die ehemalige Partnerin eines Mannes, dem eines der Autos und die Gartenhütte gehöre. Wie die Frau die jeweiligen Feuer gelegt haben soll und ob es zu einer Festnahme kam, blieb vorerst unklar.

Zunächst war die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag wegen eines brennenden Fahrzeugs gerufen worden. Das Feuer breitete sich auf weitere geparkte Wagen und ein Mehrfamilienhaus aus. Die meisten Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes bereits in Sicherheit, andere wurden von der Feuerwehr gerettet.

Noch während des Löscheinsatzes wurde dann die brennende Gartenhütte in einer Kleingartenanlage gemeldet. Menschen wurden dort nicht verletzt.