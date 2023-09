Aktuell Land

Frau schwer verletzt auf Straße: Verdächtiger festgenommen

In Wendlingen am Neckar (Landkreis Esslingen) ist in der Nacht zu Freitag eine schwer verletzte Frau auf einer Straße gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Die Polizei gehe nicht von einem Unfall aus.