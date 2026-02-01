Frau rammt bei Rot drei Autos – zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 25-Jährige ist in Reutlingen mit ihrem Wagen bei Rot in eine Kreuzung gefahren und mit drei Autos zusammengestoßen. Die Frau war Polizeiangaben zufolge mit hohem Tempo zwischen zwei Autos durchgefahren, die an der roten Ampel warteten. Ihr Wagen sei dabei mit den beiden wartenden Autos kollidiert und in die Kreuzung geschleudert worden.

Daraufhin sei das Auto noch mit einem entgegenkommenden Linksabbieger zusammengestoßen. Die 25-Jährige und ein 49-Jähriger am Steuer eines der wartenden Autos kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Ermittler prüfen den Angaben nach, ob eine medizinische Beeinträchtigung bei der Frau als Unfallursache infrage kommt.