Frau plante Anschlag auf Rathaus: Wollte Mitarbeiter töten

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Auslöser der Wohnungsdurchsuchung waren Streitigkeiten der Frau mit der Nachbarschaft. Deshalb sollte die Frau von ihrer Sozialunterkunft in eine andere Unterkunft in Fellbach verlegt werden. Beim Umzug durch ein Dienstleistungsunternehmen am Dienstag seien verdächtige Unterlagen und Gegenstände gefunden worden. Die Polizei wurde verständigt. Um welche Unterlagen und Gegenstände es sich handelte, wollte der Polizeisprecher vorerst nicht sagen.

Die 25-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Dienstag festgenommen. Sie sitzt nun in Untersuchungshaft.

PM Polizei