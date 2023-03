Aktuell Land

»Frau ohne Schatten«: Festspielhaus kündigt Mammutprojekt an

Das Festspielhaus Baden-Baden steht vor der aufwendigsten Operninszenierung seiner Geschichte. Das kündigte Intendant Benedikt Stampa am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz zu den zehnten Osterfestspielen in der Kurstadt an. Sie beginnen am 1. April (18.00 Uhr) mit der Neuinszenierung der Oper »Die Frau ohne Schatten« mit den Berliner Philharmonikern und ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko.