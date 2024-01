Aktuell Land

Frau nach mutmaßlicher Brandstiftung in Psychiatrie

Eine Frau ist nach mutmaßlicher Brandstiftung in Heidelberg in eine psychiatrische Einrichtung überstellt worden. Die 37-Jährige wurde verdächtigt, den Speicher eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt zu haben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Ein Haftrichter hatte am Mittwoch die Unterbringung der mutmaßlich schuldunfähigen Tatverdächtigen angeordnet.