Frau mit Messer bedroht - Eisdielenbesitzer schreitet ein

Ein Mann hat vor einer Eisdiele in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) eine Frau mit einem Küchenmesser bedroht. Daraufhin habe sich der Besitzer der Eisdiele einen Stuhl genommen und neben die 33-Jährige gestellt, um sie zu verteidigen, teilte die Polizei mit. Der 31-jährige Mann habe sich daraufhin in seine Wohnung in einem Nachbarhaus begeben und sich kurz darauf unbewaffnet und widerstandslos von der Polizei festnehmen lassen. Da sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sei er in eine Spezialklinik eingeliefert worden. Es müsse mit einer Strafanzeige wegen Bedrohung rechnen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.