Frau liegt auf Straße und wird von Polizeiauto verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen ist eine junge Frau in Stuttgart schwer verletzt worden. Die 20-Jährige habe am frühen Morgen aus bislang ungeklärten Gründen auf einer Bundesstraße gelegen, teilte die Polizei mit. Ob sie dabei bei Bewusstsein war, müsse Polizeiaussagen zufolge noch ermittelt werden. In der Nähe sei eine Kreuzung gewesen.

Eine 35 Jahre alte Beamtin sei mit dem Streifenwagen gefahren und habe die Frau erfasst. Sie und ihr Teamkollege hätten anschließend den Notruf gewählt und Erste Hilfe geleistet, wie es weiter hieß. Die Schwerverletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße 27 wurde zunächst einseitig gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Verkehr wurde umgeleitet. Ein Gutachter sollte das Unfallgeschehen klären.