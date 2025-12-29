Frau löst bei Polizei unfreiwillig zwei eigene Fälle

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau hat durch ihr Auftauchen bei der Polizei die Beamten unfreiwillig in zwei weiteren Fällen auf ihre Spur gebracht. Sie soll für einen Diebstahl und einen Betrug in Breisach am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) verantwortlich sein, wie die Polizei mitteilte. Vor einer Woche habe die 60-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft etwas gestohlen, dabei aber ihre eigene Tasche vergessen. Eine Mitarbeiterin des Ladens rief die Polizei, die die Tasche sicherstellte.

Einen Tag später wollte die 60-Jährige dann bei der Polizei ihre Tasche abholen. Dadurch habe die Polizei ihr den Diebstahl zuordnen können. Außerdem bemerkten die Beamten, dass die Frau bereits wegen einer Verurteilung wegen Betrugs zur Festnahme ausgeschrieben worden war.

Zu allem Überfluss kam dann noch die Mitarbeiterin einer Tankstelle auf das Revier, um einen Tankbetrug anzuzeigen. Bei der Polizei erkannte sie dann die 60-Jährige als die mutmaßliche Täterin. Die Polizei nahm die 60-Jährige fest.