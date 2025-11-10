Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Frau greift Freundin in Mannheim mit Pfefferspray an - Kind flüchtet

Auf offener Straße geraten zwei Frauen in Streit. Als eine der beiden ihre Freundin unter anderem mit einem Pfefferspray attackiert, läuft der Sohn der Angegriffenen davon.

Polizei
Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in Mannheim ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in Mannheim ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild)
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Eine 25-Jährige hat in Mannheim ihre 26 Jahre alte Freundin geschlagen und ihr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der anwesende acht Jahre alte Sohn der 26-Jährigen sei wegen des Vorfalls davongelaufen, teilte die Polizei mit. Die Polizei fahndete nach dem Jungen und fand ihn wenig später in der Nähe.

Die zwei Freundinnen waren den Angaben nach am Samstagmittag auf offener Straße in Streit geraten. Eine unbeteiligte Passantin rief laut einem Polizeisprecher schließlich die Polizei. Die 26-Jährige kam nach dem Vorfall mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ihr Sohn sei unversehrt geblieben. Der Grund für den Streit war laut Polizei zunächst unklar. Gegen die 25-Jährige ermittle die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:251110-930-274575/1