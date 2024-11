Frau findet Tasche mit totem Hund vor der Tür

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine grausige Entdeckung hat eine Frau vor ihrer Haustür in Lindenberg im Kreis Lindau gemacht. Dort war in der Nacht zum Mittwoch eine Tragetasche mit einem toten Hund abgestellt worden, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Hund handelte es sich den Angaben zufolge um einen hellbraunen Mops mit einem Tumor am Bauch. Da dem Tier offenbar die dringend notwendige tierärztliche Behandlung verweigert wurde, erstattete die Polizei Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)