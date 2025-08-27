Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Frau ertappt Einbrecher in Schlafzimmer

In Offenburg überrascht eine Frau einen Einbrecher in ihrem Schlafzimmer. Nach kurzem Gerangel flüchtet der Unbekannte – die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte flüchtet, als die Frau ihn entdeckt. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
Eine Frau hat in Offenburg (Ortenaukreis) einen Einbrecher in ihrem Schlafzimmer auf frischer Tat ertappt. Der Unbekannte sei morgens gerade dabei gewesen, verschiedene Gegenstände wie Bargeld, Handy und persönliche Unterlagen in eine Tasche zu packen, teilte die Polizei mit. Als die Frau den Einbrecher entdeckte, sei es zu einem kurzen Gerangel gekommen. Die Bewohnerin blieb laut einem Polizeisprecher unverletzt. Der Unbekannte flüchtete. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

