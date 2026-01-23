Frau entführt und durch die Stadt gezerrt? Mann vor Gericht

Der Mann soll seine Ex-Partnerin misshandelt und fast nackt durch die Straßen von Künzelsau gezerrt haben. (Symbolfoto)

Aus blinder Wut soll ein Mann seine Ex-Freundin entführt, brutal misshandelt und fast nackt durch die Innenstadt von Künzelsau (Hohenlohekreis) gezerrt haben. Erst zwei Tage später sei der schwer verletzten Frau die Flucht gelungen, wirft die Staatsanwaltschaft dem damals 28-Jährigen in einem nun beginnenden Prozess vor dem Heilbronner Landgericht (13.00 Uhr) vor.

Das mutmaßliche Opfer setzte nach ihrer Flucht einen Notruf ab und führte die Polizei zu einer Gartenhütte in Künzelsau, wo der Ex-Partner festgenommen wurde.

Urteil erst Mitte März

Weil die Ankläger von einem Tötungsvorsatz ausgehen, werfen sie dem Mann unter anderem versuchten Mord und Freiheitsberaubung vor. Der Mann ist wegen Gewaltdelikten und Partnerschaftsgewalt bereits vorbestraft. Seine Ex-Partnerin habe er Mitte Juni in schier grenzenloser Wut über das Beziehungsende und aus purer Eifersucht attackiert. Das Landgericht hat Verhandlungstermine bis Mitte März geplant.