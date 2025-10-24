Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Frau entführt und durch die Stadt gezerrt - Anklage erhoben

Ein 28-Jähriger soll seine Ex-Freundin brutal misshandelt und fast nackt durch Künzelsau gezerrt haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Polizei
Von Sonntagabend bis Dienstagfrüh war die Frau mutmaßlich in der Gewalt des 28-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/DPA
Von Sonntagabend bis Dienstagfrüh war die Frau mutmaßlich in der Gewalt des 28-Jährigen. (Symbolbild)
Foto: Marcus Brandt/DPA

Wegen Entführung und Misshandlung seiner Ex-Freundin hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn Anklage gegen einen 28 Jahre alten Mann erhoben. Ihm werden versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde. Zuvor hatte der SWR berichtet. 

Der Verdächtige soll seine Ex-Freundin Mitte Juni entführt, brutal misshandelt und fast nackt durch die Innenstadt von Künzelsau (Hohenlohekreis) gezerrt haben. Der Deutsche ist wegen Gewaltdelikten und Partnerschaftsgewalt bereits vorbestraft.

