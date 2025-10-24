Frau entführt und durch die Stadt gezerrt - Anklage erhoben

Von Sonntagabend bis Dienstagfrüh war die Frau mutmaßlich in der Gewalt des 28-Jährigen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen Entführung und Misshandlung seiner Ex-Freundin hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn Anklage gegen einen 28 Jahre alten Mann erhoben. Ihm werden versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Der Verdächtige soll seine Ex-Freundin Mitte Juni entführt, brutal misshandelt und fast nackt durch die Innenstadt von Künzelsau (Hohenlohekreis) gezerrt haben. Der Deutsche ist wegen Gewaltdelikten und Partnerschaftsgewalt bereits vorbestraft.