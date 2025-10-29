Frau beim Gassigehen in der Nacht mit Messer attackiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Messer hat ein Unbekannter mehrmals auf eine 26-Jährige eingestochen und sie damit in Trossingen (Kreis Tuttlingen) verletzt. Lebensgefahr besteht keine, wie die Polizei mitteilte.

Die junge Frau sei in der Nacht zum Dienstag mit ihrem Hund Gassi gegangen, teilte die Polizei mit. Dabei sei der Täter unauffällig zu ihr gekommen. Anschließend habe er ihr mit dem Messer dreimal in die Hüfte gestochen und sei dann geflohen.

Die 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Die Kripo hat den Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Der Täter wird als groß beschrieben, mit schwarzer Kleidung.