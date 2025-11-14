Französischer Sieg beim Springen in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Springreiter Julien Epaillard hat die mit 105.500 Euro dotierte Springprüfung beim German Masters in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle gewonnen. Im Stechen blieb der 48-jährige Franzose auf dem zwölfjährigen Donatello d’Auge ohne Strafpunkte in 31,39 Sekunden. Vorgelegt hatte Europameister Richard Vogel aus Pfungstadt auf Cloudio als erster der sechs Teilnehmer im Stechen in 32,96 Sekunden.

Dritter wurde Bas Moerings aus den Niederlanden auf Kivinia (0/34,05). Sophie Hinners aus Pfungstadt wurde auf Lommers Fünfte und der in Belgien lebende Daniel Deusser belegte auf Pepita Rang sechs.

Zuvor hatte Philipp Schulze Topphoff die zweite Qualifikation gewonnen. Im Sattel der zwölfjährigen Westfalenstute Carla blieb der 27-Jährige aus Westbevern in der mit 30.000 Euro dotierten Prüfung ohne Strafpunkte in 68,47 Sekunden. Die Plätze zwei und drei belegten Epaillard auf Fringan (0/68,71 Sekunden) und Roger Yves Bost auf Ballerine (0/69,05).

Von Bredow-Werndl gewinnt in der Dressur

In der Dressur gewann Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit 73,261 Prozent den Grand Prix, der Qualifikation zur Weltcupprüfung am Samstag. Nach einer verpatzten Grußaufstellung zeigte ihr erst zehnjähriger Wallach Diallo Höhepunkte in der Passage und Piaffe und brachte sie an die Spitze. Zweiter wurde der Schwede Patrick Kittel auf Touchdown vor Raphael Netz (Moosburg) auf Camelot.