Frankfurts Kristensen gegen Freiburg vor Startelf-Rückkehr

Eintracht Frankfurts Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen steht nach seiner überstandenen Muskelverletzung vor der Rückkehr in die Mannschaft. »Er ist ein Startelf-Kandidat«, sagte Eintracht-Coach Dino Toppmöller vor dem Auswärtsspiel am siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Kristensen könnte damit auch wieder die zuletzt extrem wacklige Defensive der Frankfurter stabilisieren. Die Eintracht kassierte in dieser Bundesliga-Saison 16 Gegentore und damit so viele wie keine andere Mannschaft bis zu diesem Spieltag. Außerdem spielten die Hessen seit acht Pflichtbegegnungen nicht mehr zu null.

Man habe das Thema »Mentalität im Verteidigen« während des Länderspielfensters angesprochen, erklärte Toppmöller. Man müsse versuchen, »mehr Schärfe« in die Zweikämpfe zu bekommen. »Am Ende geht es ja genau darum, dass du deinen Zweikampf gewinnst und dann erst in einen sauberen Flow nach vorne kommst, um dann auch Fußball zu spielen«, sagte der Eintracht-Trainer.