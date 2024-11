Frankfurter Fußballfans vor Spiel in Stuttgart festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Frankfurter Fußballfans sollen auf dem Weg zum Bundesligaspiel in Stuttgart an einer Raststätte der A81 Bundespolizisten verbal bedroht und gegen ihre Fahrzeuge getreten haben. Wegen dieses Vorfalls wurden die Fans bei ihrer Ankunft in Stuttgart kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kontrolle seien zwei mutmaßliche Tatverdächtige identifiziert worden. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern an. Die Kriminalpolizei ermittle wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und weiterer Straftaten. Es sei die Identität aller 43 Fans in dem Bus festgestellt worden. Sie mussten nach Hause reisen.