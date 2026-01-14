Frankfurt-Fans angegriffen und ausgeraubt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fußball-Bundesligaspiel sind vier Fans von Eintracht Frankfurt in Esslingen angegriffen und verletzt worden. Zwei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt unter anderem wegen Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung und des Raubes.

Eintracht Frankfurt hatte am Dienstagabend in der Stuttgarter MHP Arena gespielt, der VfB Stuttgart gewann die Partie gegen die Hessen mit 3:2. Polizeiangaben zufolge fuhren vier Frankfurt-Fans nach dem Spiel mit der S-Bahn nach Oberesslingen unweit von Stuttgart, wo sie ihr Auto geparkt hatten. Auf dem Parkplatz sollen sie von einer Gruppe angegriffen, geschlagen und getreten worden sein.

Nachdem die Opfer sich in ihr Auto geflüchtet hatten, sollen die Angreifer eine Seitenscheibe eingeschlagen und unter anderem Fanartikel aus dem Wagen gestohlen haben. Auch Schlüssel und Geldbeutel sollen einem der Opfer gestohlen worden sein. Die Geschädigten riefen die Polizei, die Angreifer flüchteten den Angaben nach. Eine Fahndung blieb erfolglos. Wie die Angreifer zum Tatort kamen und die Identität der Täter sind Gegenstand der Ermittlungen.