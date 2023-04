Aktuell Land

Frühlingsfest in Stuttgart beginnt: 60.000 Leute erwartet

Mit Festzelten und Feuerwerk - nach drei Jahren ist das Frühlingsfest in Stuttgart wieder in gewohnter Größe zurück. Von Samstag an kann auf dem Cannstatter Wasen wieder gefeiert werden. Es ist nicht die einzige Veranstaltung in nächster Zeit in der Landeshauptstadt.