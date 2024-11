Frühe Führung und Eigentor: Waldhof holt einen Punkt

Terrence Boyd brachte Mannheim in Führung.

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat es verpasst, den Anschluss an das obere Tabellendrittel herzustellen. Die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares kam beim Tabellenvorletzten SpVgg Unterhaching nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Dabei hatten die Kurpfälzer durchaus Pech. Die frühe Mannheimer Führung durch Stürmer Terrence Boyd (12.) egalisierte SVW-Kapitän Marcel Seegert mit einem Eigentor (43.).

In einer Partie auf durchwachsenem Niveau hatten die Kurpfälzer mehr Ballbesitz und mehr Chancen. In der 63. Minute verwehrte Schiedsrichter Mario Hillenbrand den Gästen einen Elfmeter, nachdem Boyd von Manuel Stiefler im Strafraum gehalten worden war. Unterhachings Tim Hoops traf mit einem Kopfball die Latte (25.). Florian Schmid brachte in der Nachspielzeit den Ball im Waldhof-Tor unter, stand dabei aber im Abseits (90. +4).