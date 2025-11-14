Forster erhält Para Sport Award als beste Wintersportlerin

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die deutsche Monoskifahrerin Anna-Lena Forster ist als eine von elf Preisträgerinnen und Preisträgern mit dem Para Sport Award 2025 des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) ausgezeichnet worden. Die 30-Jährige erhielt die Ehrung in der Kategorie »Beste Wintersportlerin«.

Die Para Sport Awards werden alle zwei Jahre vergeben und würdigen Personen, die den Para-Sport weltweit stärken. Ausgezeichnet werden unter anderem männliche und weibliche Sommer- und Wintersportler, Trainerinnen und Trainer sowie Ehrenamtliche. In diesem Jahr gab es über 200 Nominierungen für elf Kategorien.

Für die Verleihung in diesem Jahr wurde der Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 31. März dieses Jahres berücksichtigt. In dieser Zeit gewann Forster, die in Radolfzell am Bodensee geboren wurde, fünf WM-Titel. Bei den Paralympischen Spielen vom 6. bis 15. März 2026 in Italien zählt die viermalige Paralympics-Goldmedaillengewinnerin und zehnmalige Weltmeisterin zu den Favoritinnen.