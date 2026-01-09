Fools-Garden-Sänger Freudenthaler sieht KI kritisch

Bitte aktivieren Sie Javascript

Peter Freudenthaler (62), Sänger der Band Fools Garden (»Lemon Tree«), fremdelt mit Künstlicher Intelligenz (KI). Auch wenn die Möglichkeiten der KI immer besser würden, so fehle ihm als Musiker der Weg dahin, sagte er im Interview mit Hit Radio FFH. »Diese zwei, drei Tage, wo ich mir den Kopf zerbreche, mich dann freue, dass ich etwas fertiggemacht habe, dieses Gefühl geht uns verloren«, betonte Freudenthaler.

Erst Arbeit und dann Bier - oder erst Bier und dann Mähroboter?

Im Gespräch mit FFH-Moderatorin Silvia Stenger erklärte der baden-württembergische Sänger das mit einem Beispiel im Alltag: »Wenn ich eineinhalb Stunden meinen Rasen mähe, mir dann ein Bier aufmache und mich am Anblick erfreue, wie schön das jetzt aussieht, oder wenn ich mir gleich ein Bier aufmache und den Mähroboter darüber laufen lasse, dann ist das etwas anderes. Darauf möchte ich nicht verzichten.«

Zum 30 Jahre alten Superhit »Lemon Tree«, den Freudenthaler einst in nur 20 Minuten geschrieben haben will, bekräftigte er, dass so ein Erfolg nicht planbar sei. Es handele sich um einen »Knaller im Rückblick«. Der unbeschwerte Schunkelsong hatte es sogar in den Lehrplan von Schulklassen geschafft. Danach füllten Fools Garden Hallen und Stadien zwischen Deutschland, Weißrussland und Malaysia.