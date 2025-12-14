Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Fokus auf Wirtschaft – Grüne wollen Wahlprogramm beschließen

Mit welchen Inhalten und Versprechen ziehen die Grünen in Baden-Württemberg in den Landtagswahlkampf? Darüber will die Partei am Sonntag entscheiden.

Landesparteitag Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg
Die Grünen wollen am Sonntag ihr Programm für die Landtagswahl am 8. März 2026 beschließen. Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Mit welchen Themen die Grünen in die Landtagswahl ziehen sollen, will die Partei am Sonntag (ab 9.00 Uhr) auf einem Parteitag in Ludwigsburg beschließen. Nachdem bereits am Samstag lange über Teile des Programms für die Landtagswahl am 8. März 2026 beraten wurde, geht es am Sonntag noch um die letzten der insgesamt mehreren Hundert Änderungsanträge. Zudem ist eine Rede der Bundesvorsitzenden Franziska Brantner geplant.

Im Entwurf des Programms setzt die Partei stark auf Wirtschaftsthemen. Klassische grüne Themen wie Klima- und Naturschutz oder Verkehr werden erst deutlich weiter hinten und auch weniger ausführlich behandelt. Einen ähnlichen Fokus legte auch Spitzenkandidat Cem Özdemir in seiner großen Rede am Samstag. Özdemirs Konkurrent bei der Wahl ist der CDU-Landeschef Manuel Hagel.

