Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Flugzeug in Stadtgebiet von Mannheim notgelandet

Ein Flugzeug, nach ersten Informationen ein Motorsegler, landet unerwartet mitten in Mannheim. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort.

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme
In Mannheim ist ein Flugzeug notgelandet (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
In Mannheim ist ein Flugzeug notgelandet (Symbolbild)
Foto: Stefan Puchner/DPA

Ein Flugzeug ist im Mannheimer Stadtgebiet notgelandet. Das Flugzeug sei mitten auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Es hieß zunächst, dass es sich bei dem Flugzeug um einen Motorsegler handelt. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine. Im Flugzeug haben sich nach bisherigen Informationen zwei Männer und eine Frau befunden. Sie konnten das Flugzeug demnach verlassen.

Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und der Polizei sind in der vielbefahrenen Neckarauer Straße im Einsatz. Der Unfallort liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wegen der Notlandung am Nachmittag wurde die Straße in beide Richtungen gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr ist laut Polizeisprecherin beeinträchtigt.

© dpa-infocom, dpa:251212-930-416571/2