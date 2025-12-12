Flugzeug in Stadtgebiet von Mannheim notgelandet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Flugzeug ist im Mannheimer Stadtgebiet notgelandet. Das Flugzeug sei mitten auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Es hieß zunächst, dass es sich bei dem Flugzeug um einen Motorsegler handelt. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine. Im Flugzeug haben sich nach bisherigen Informationen zwei Männer und eine Frau befunden. Sie konnten das Flugzeug demnach verlassen.

Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und der Polizei sind in der vielbefahrenen Neckarauer Straße im Einsatz. Der Unfallort liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wegen der Notlandung am Nachmittag wurde die Straße in beide Richtungen gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr ist laut Polizeisprecherin beeinträchtigt.