Fliegerbombe in Freiburg gefunden - Räumung

In Freiburg ist eine Fliegerbombe gefunden worden. (Symbolbild)

Wegen des Funds einer Fliegerbombe werden Teile der Freiburger Innenstadt geräumt. Betroffen ist ein Bereich in einem Radius von 100 Metern um den Fundort, wie die Polizei mitteilte. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei auf der Anfahrt, hieß es am Nachmittag. Die Fliegerbombe war bei Bauarbeiten gefunden worden. Wie viele Anwohner und Gebäude von der Räumung betroffen sind, gab die Polizei zunächst nicht an. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen. Es gibt eine Straßensperrung.