Flecken auf den Gläubigen: Kirche nach Farb-Panne wieder auf

In der Kirche in Mainhardt kann ab Sonntag wieder der Gottesdienst stattfinden (Symbolbild)

In der evangelischen Kirche in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) kann nach einer kuriosen Sanierungspanne wieder Gottesdienst gefeiert werden. Die frisch aufgearbeiteten Kirchenbänke hatten im Sommer 2025 bei manchen Besuchern die Kleidung verfärbt, weil sich ein verwendetes Holzmittel nicht mit der alten Imprägnierung vertrug, wie die Gemeinde mitteilte. Zuerst berichteten »SWR« und »Südwest Presse«.

Während der kalten Jahreszeit sei der Fauxpas nicht aufgefallen, sagte Pfarrerin Judith Bergmann der »Südwest Presse«. »Aber im Sommer 2025 haben wir dann gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Wer etwas geschwitzt hat, hatte plötzlich dunkle Flecken an der Kleidung.«

Rund ein halbes Jahr fanden die Gottesdienste deshalb ersatzweise unter anderem im Bogensaal des Gemeindehauses statt. Nach einer erneuten Überarbeitung der Bänke sind die Mängel laut Kirchengemeinde nun behoben, sodass die Kirche am Sonntag offiziell wieder öffnet. Die Sanierung der Kirche hatte laut Bericht insgesamt rund 850.000 Euro gekostet.