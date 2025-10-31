Flammen in Bruchsal - rund 100.000 Euro Schaden

Rund eine Stunde hat es den Angaben zufolge gedauert, den Brand weitestgehend zu löschen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in Bruchsal ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Flammen seien auf einem Balkon ausgebrochen und daraufhin auf den Dachstuhl übergegriffen, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Bewohner wurde leicht verletzt: Er verstauchte sich den Fuß, als er das Haus verließ.

Der Brand war nach rund einer Stunde nach Ausbruch weitestgehend gelöscht. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt, man gehe aber von keiner Brandstiftung aus.