Flammen aus Mülltonne greifen über – Millionenschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Feuer hat von einer Papiermülltonne unter anderem auf mehrere Fahrzeuge und Gebäude übergegriffen und einen Millionenschaden verursacht. Ein Wohnmobil, das direkt neben der Mülltonne stand, sowie ein weiteres Fahrzeug brannten in Nagold (Kreis Calw) komplett aus, wie die Polizei mitteilte. Zwei Häuser wurden demnach so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind.

Auch ein Carport stand in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler gehen von einem Schaden von mehr als einer Million Euro aus, wie es in einer Mitteilung hieß. Warum das Feuer in der Papiermülltonne ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.