Flüge – Streichungen am Montag, Dienstag alles nach Plan

Der Flugverkehr am Flughafen Stuttgart läuft wieder nach Plan. Am Montag seien über den Tag verteilt insgesamt vier Flüge gestrichen und ein Flug umgeleitet worden, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Betroffen gewesen seien zwei Verbindungen nach Berlin, ein Zubringerflug nach Frankfurt sowie ein Flug nach Amsterdam. Ein Flugzeug aus Dubai habe in Köln statt in Stuttgart gelandet.

Am Sonntagabend wurde die Landebahn zweimal kurz gesperrt, um den Schnee zu räumen. Das habe den Betrieb allerdings nicht verzögert. Auch die Verspätungen am Montagmorgen mit 10 bis 15 Minuten hielten sich in Grenzen. Für den Betrieb am Dienstag sehe es einwandfrei aus, so die Sprecherin.