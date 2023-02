Aktuell Land

Flüchtlingsrat: Abbau von Heimen fällt Kommunen auf die Füße

Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg führt die aktuellen Probleme bei der Unterbringung von Geflüchteten auch auf die Schließung einst vorhandener Flüchtlingsunterkünfte zurück. Wegen sinkender Flüchtlingszahlen sei man dazu übergegangen, Standorte zu schließen. Das falle den Kommunen jetzt auf die Füße, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Sie äußerte sich vor dem Hintergrund einer Entscheidung der Stadt Lörrach und ihrer städtischen Wohnbaugesellschaft, die in den sozialen Netzen für Diskussionen gesorgt hat: Rund 40 Mieter sollen gekündigt werden, um so Wohnraum für bis zu 100 Geflüchtete zur Verfügung stellen zu können. Im Gegenzug soll den Mietern modernerer und bezahlbarer Wohnraum angeboten werden.