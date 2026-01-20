Flüchtlingsheim wegen Feuers evakuiert - 250 Betroffene

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines Brandes hat die Feuerwehr in Stuttgart eine Flüchtlingsunterkunft mit 250 Bewohnern geräumt. Die Menschen wurden am Montag zunächst mit Bussen und Krankenwagen in zwei Sporthallen gebracht, die als Notunterkünfte dienten. Verletzt wurde niemand, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Im Laufe des Dienstags sollten die Menschen dann anderweitig untergebracht werden, damit die Sporthallen wieder freigegeben werden können, wie die Stadt mitteilte.

Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers laufen. Als Brandherd konnte nach längerer Suche das Innere einer Wand in dem ehemaligen Hotel ausfindig gemacht werden. Brandstiftung könne daher vermutlich ausgeschlossen werden, sagte die Polizeisprecherin.

Da sich der Rauch über die Lüftungsanlagen im Gebäude ausgebreitet hatte, räumte die Feuerwehr das Haus vollständig. Es waren 80 Feuerwehrleute im Einsatz.