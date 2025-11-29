Finger abgerissen – 19-Jährige stürzt beim Zaunklettern

Die Frau wird ins Krankenhaus gebracht, wo ihr der Finger wieder angenäht wird. (Symbolbild)

Eine 19-Jährige hat sich in Tübingen beim Versuch, über einen Zaun zu klettern, den Finger abgerissen. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau am Freitagabend ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Dort nähten ihr Ärzte den abgetrennten Finger wieder an.

Den Angaben zufolge wollte die junge Frau mit zwei Begleiterinnen über den Zaun klettern, um den Weg zum Sportplatz abzukürzen, wo ein Fußballspiel stattfand. Dabei verhakte sie sich mit ihrem Ringfinger der rechten Hand im Zaun. Als sie den Halt verlor und zu Boden fiel, wurde der Finger vollständig abgetrennt. Umstehende sicherten das abgetrennte Glied sofort und alarmierten den Rettungsdienst.