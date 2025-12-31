Feuerwerk und laute Musik – Polizistin bei Einsatz verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Schreien und lauter Musik hat eine betrunkene Frau einen Polizeieinsatz in Überlingen im Bodenseekreis ausgelöst - und hat dann die Beamten attackiert. Nachbarn hatten den Lärm und aus dem Fenster geworfenes Feuerwerk am Dienstagabend beim Notruf gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die mutmaßliche Verursacherin zeigte sich jedoch alles andere als verständnisvoll. Die 39-Jährige habe sich derart gewehrt, dass sie Hand- und Fußfesseln angelegt bekam.

Auf dem Weg zur Polizei habe sie weiterhin versucht, die Beamten zu treten, wie es hieß. Zudem habe die Frau in Richtung der Polizisten gespuckt. Eine Beamtin erlitt leichte Verletzungen, setzte ihren Dienst aber fort. Die 39-Jährige durfte die Nacht in Gewahrsam verbringen.