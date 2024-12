Feuerwehreinsatz in Wendlingen - Fabrikgebäude brennt nieder

Die Feuerwehr ist in Wendlingen im Einsatz. (Symbolbild)

In Wendlingen (Kreis Esslingen) läuft aktuell ein Einsatz der Feuerwehr. Ein leerstehendes Fabrikgebäude war am Montagabend in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei das Gebäude im Laufe der Nacht vollständig niedergebrannt, den entstandenen Schaden schätze man auf mehrere Millionen Euro.

Die Löscharbeiten dauerten auch danach noch an und dürften nach einer ersten Einschätzung der Polizei noch bis zum Vormittag andauern. Starker Funkenflug habe zudem den Betrieb auf einer angrenzenden Bahnstrecke eingeschränkt. Betroffen davon war in der Nacht die Linie S1 der Stuttgarter S-Bahn, die in der Nacht aber wieder ihren regulären Betrieb aufnahm.

Etwa 150 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort. Zum Einsatz kam auch ein Polizeihubschrauber. Die Polizei hat Ermittlungen zu einer möglichen Brandursache aufgenommen.