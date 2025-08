Feuerwehr rettet Kinder und Großeltern aus brennendem Haus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Feuerwehr hat zwei Kinder und ihre Großeltern aus einer brennenden Wohnung gerettet. Am Morgen war das Feuer im dritten Obergeschoss eines Wohnhauses in Bretten (Kreis Karlsruhe) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Eine 66-jährige Frau und ihre ein und fünf Jahre alten Enkelkinder konnten sich auf einen Balkon retten. Die Feuerwehr brachte sie von dort mit einer Leiter auf einem benachbarten Balkon in Sicherheit.

Die Einsatzkräfte retteten den 69-jährigen Großvater der Kinder aus dem Treppenhaus. Er erlitt eine schwere Rauchvergiftung. Ein Nachbar wurde durch den Rauch leicht verletzt. Alle Fünf wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand war laut Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache in der Küche ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten waren mehr als 100 Rettungskräfte im Einsatz. Der Schaden beläuft sich auf etwa 750.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.